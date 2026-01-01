Зарплати, пенсії, податки, вакцинація, роумінг у ЄС, що ще зміниться для українців з 1 січня 2026 року.

Отже, в Україні вперше з 2023 року підвищують прожитковий мінімум. Загальний показник зросте з 2 920 до 3 209 грн, для працездатних осіб — з 3 028 до 3 328 грн, для непрацездатних — з 2 361 до 2 595 грн. Для дітей до 6 років він становитиме 2 817 грн, для дітей 6–18 років — 3 512 грн. Мінімальна зарплата також підвищиться до 8 647 грн.

З 1 січня зарплати педагогів і науково-педагогічних працівників підвищать на 30%, а з вересня — ще на 20%. Посадові оклади соцпрацівників теж зростуть майже у 2,5 раза — приблизно на 150%.

Із січня для бронювання працівників критично важливих підприємств їхня зарплата має становити не менше 21 617,5 грн.

Єдиний податок для ФОПів 1 групи зросте до 332,8 грн, для 2 групи — до 1 729,4 грн. Військовий збір становитиме 864,7 грн. ЄСВ для ФОПів і роботодавців зросте до 1 902,34 грн.

Щоб зарахувати повний місяць страхового стажу у 2026 році, необхідно буде сплатити щонайменше 1 902,34 грн.

З 1 січня для виходу на пенсію у 60 років потрібно 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, у 65 років — 15 років. Якщо пенсійного віку досягли у 2025 році, діятимуть попередні вимоги.

Університети відкриватимуть підготовчі «нульові курси» для абітурієнтів із підготовкою до НМТ та можливістю отримати додаткові бали. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей військовий вишкіл офіцерів запасу стає обов’язковим за умови придатності та проходження відбору.

Матері, які народять після 1 січня 2026 року, зможуть отримати одноразову допомогу 50 тис. грн. Для дітей до року передбачені щомісячні виплати 7 тис. грн.

Зростуть виплати для прийомних сімей. Допомога розраховуватиметься за новою формулою — від 1,5 до 3,5 прожиткових мінімумів залежно від кількості дітей та наявності інвалідності.

Запроваджується обов’язкова вакцинація від 11 інфекцій, зокрема безоплатне щеплення від ВПЛ для дівчат 12–13 років. Також змінюються схеми вакцинації від гепатиту B, КПК, туберкульозу та поліомієліту.

З 1 січня люди віком від 40 років зможуть пройти профілактичний медогляд. Запрошення надходитиме в «Дії», а на «Дія.Картку» зараховуватимуть 2 000 грн на проходження скринінгу.

У 2026 році українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткової плати за домашнім тарифом.