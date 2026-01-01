На ґрунті ревнощів 37-річний мешканець Вознесенську в новорічну ніч облив легкозаймистою речовиною вхідні двері житла своєї знайомої. Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника та затримали його у процесуальному порядку. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про підпал у під’їзді багатоквартирного будинку у Вознесенську надійшло до поліції ввечері 31 грудня від 35-річної власниці помешкання. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого райуправління поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.

У ході огляду місця злочину поліцейські вилучили фрагменти горіння та пляшку із залишками легкозаймистої речовини, які направили на експертне дослідження.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні між потерпілою та її 37-річним знайомим виник словесний конфлікт. Образившись на жінку, зловмисник облив вхідні двері її квартири легкозаймистою речовиною та підпалив їх.

У ході першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу фігуранта та його місцезнаходження. Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

