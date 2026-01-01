Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища.

Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень.

Йдеться про Юрія Кісєля, Ігоря Негулевського, Євгена Пивоварова, Ольгу Савченко, Михайла Лабу.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Нагадаємо, дії народних обранців кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.