Інспекцією проведено 41 розрахунок шкоди, завданої обстрілом підприємства енергетичної інфраструктури Миколаївщини.

Про це сьогодні, 1 січня 2026 січня, повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Унаслідок засмічення земель, спричиненого залишками руйнувань, виконано 15 розрахунків на загальну суму 3 181 427 грн. Площа ураження становить 212 кв. м, об’єм утворених відходів — 31 куб. м.

Через забруднення земельних ресурсів, викликане пошкодженням інфраструктури та потраплянням небезпечних речовин у ґрунт, проведено 26 розрахунків на суму 1 642 443 грн, площа забруднення — 198 кв. м.

Фіксація та обрахунок екологічних збитків триває.

