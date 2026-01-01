У 2026 році Україна може розраховувати на вагоме посилення Повітряних сил новими зразками винищувачів та літаків ДРЛВ, найпотужнішим європейським ЗРК, крилатими та балістичними ракетами.

Про це повідомляє Defence Express.

Україна і у 2026 році продовжить отримувати нове озброєння від партнерів і не тільки, бо вже у новому році Сили оборони України мають отримати й дуже важливу вітчизняну зброю. І одразу слід зазначити, що перелік не вичерпний, але ці зразки точно заслуговують на увагу.

Gripen для України

Разом із планами на цілих 100-150 нових шведських винищувачів JAS 39 Gripen ледь непомітними пройшла інформація, що Україна саме у 2026 році розраховує отримати вживані винищувачі. Розмови про це йшли доволі давно, а ще у 2024 році у Швеції закріпили кількість комплектів комплектуючих для літаків, що будуть передаватися до України.

Gripen E

І звісно варто розуміти різницю між вживаними Gripen C/D та новими Gripen E/F, яка доволі суттєва та більша за просто модернізацію, бо літаки розрізняються навіть за розмірами. Але тим не менш до 14 Gripen C/D, а саме така кількість формувала найчастіше, для Повітряних сил України точно не буде зайвою.

Тим більше, що головним інструментом повітряного бою для Gripen є найдалекобініша західна ракета Meteor із дальністю дії до 200 км. І це доволі вагомий інструмент та можливості, які не мають ані F-16, ані Mirage 2000-5.

Gripen C

Saab 340 AEW&C зі Швеції

Попри те, що передача Швецією двох літаків далекого радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C (ASC 890) була оголошена ще у травні 2024 року за понад півтора року вони й не дістались України. А останнє оголошення щодо їх статусу датовано березнем 2025 року – роботи над ними йдуть за планом й вони прив’язані до підготовки деяких модернізацій F-16.

Суть модернізації самих F-16 не називалась, але логічним припущенням може бути встановлення на них системи автоматичного обміну інформації, яка сумісна з тим, яка використовується на Saab 340 AEW&C та може бути передана Україні.

Saab 340 AEW&C (ASC 890)

І якщо за 2025 рік це літак не опинився в Україні, то скоріш за все, він це точно зробить у 2026 році. Тим паче, що передача також може бути прив’язана до отримання Україною шведських винищувачів Gripen, які точно мають бути сумісні зі шведським літаком ДРЛВ.

Додамо, що саме за рахунок літаків ДРЛВ стає можливим розкрити потенціал далекобійних ракет “повітря-повітря”, коли винищувач отримає цілевказання від потужної повітряної РЛС, не обмежуючись можливостями бортового радара. А головне – літаки ДРЛВ значно покращують систему ППО за рахунок ефективного виявлення маловисотних цілей, такі як дрони та крилаті ракети.

ЗРК SAMP-T NG для України

Разом із планом на одразу сотню французьких винищувачів Rafale для України, які, як і нові шведські Gripen E/F поки не отримали закріплення в твердому контракті, у Франції був оголошений намір озброїти України й одразу 8 новими ЗРК SAMP/T NG.

При цьому вже за інсайдерскою інформацією перший таких комплекс має прибути до України у 2026 році. Хоча саме цей рік визначений лише як строк прийняття цих ЗРК в експлуатацію та початок серійного виробництва.

Але мова може йти про можливість передачі України першого чи перших піддослідних зразків. Зокрема у грудні 2024 року пройшли випробування двох версій SAMP/T NG – французької та італійської, які мають різні РЛС, інтеграція яких, разом із новою ракетою і є головними елементами модернізації.

Водночас очікувана передача навіть дослідних SAMP/T NG Україні може мати дуже прагматичне пояснення – реальна перевірка їх проти реальних загроз. Бо зрештою й для поточної версії розробники декларували можливість ефективного перехоплення балістичних загроз.

Балістичні ракети FP-7 та FP-9

У 2026 році Сили оборони України мають посилитись й новинками від вітчизняних оборонних компаній, зокрема й у сфері далекобійного озброєння. І хоча частіше вітчизняні оборонні компанії намагаються не афішувати свої розробки, а про зовнішній вигляд деяких, наприклад ракети “Барс” стає відоме ледь не через рік, у Fire Point вирішили зробити анонс появи балістичної ракети FP-7.

Нагадаємо, що FP-7 має заявлену дальність у 200 км та бойову частину у 150 кг. І під час публічного заходу у листопаді 2025 року було оголошено, що кодифікація ракети має завершитись до кінця року. А це означає, що у 2026 році вона вже може постачатись до ЗСУ на основі замовлень.

А згодом, на рівні літа 2026 року, за нею має пройти всі випробування й FP-9 з дальністю 855 км та вагою бойової частини у 800 кг.

Крилаті ракети ERAM з США для України

За оголошеннями Україна має у 2026 році отримати ще два зразки далекобійного озброєння – крилаті ракети, що були створені у межах проекту ERAM – Extended Range Attack Munition. Дозвіл на закупівлю 3350 таких ракет, під якими ховається Rusty Dagger від Zone 5 Technologies та RAACM від CoAspire, був виданий у серпні 2025 року.

Ці ракети концептуально схожі та знаходяться у класі 500-фунтових (227 кг) авіаційних боєприпасів та мають летіти на дальність до 400 км. А головне – їх ціна, яка складає близько 246 тисяч доларів за одну. Саме тому за 825 млн доларів, які мають виділити Данія, Нідерланди та Норвегія можливо купити кілька тисяч таких ракет.

При цьому варто додати, що норвезький оборонний гігант Kongsberg у грудні 2025 року придбав 90% Zone 5 Technologies й тому, можливо, обсяг постачань до України можливо буде й більшим. Або хоча б менш залежати від поточної адміністрації Білого дому у Вашингтоні.