Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський.

-Починаємо цей рік дипломатією, і продовжуємо розмову з партнерами. Це найголовніше, щоб підтримка для нас, для України, була, і була достатньою. Саме на цьому все тримається, передусім воїни на передовій, усі наші захисники й захисниці, наша промисловість, наше виробництво зброї і кожен, хто нам допомагає, вся наша міжнародна підтримка. ППО треба шукати кожен день. Ракети для ППО Україні потрібні щодня. Так само й фінанси на зброю, на дрони для нашої армії, НРК, техніку – усе необхідне. Все максимально активно. І так само – заради того, щоб перемовини рухались, у всіх аспектах, на кожному треку.

Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити.

Також Рустем кожного дня на зв’язку з американською командою та нашими партнерами у Європі – вчора, сьогодні. Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО.

Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей.

Шосте січня – зустріч на рівні лідерів: європейських країн лідери, Коаліції охочих. Ми готуємось зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякуємо всім, хто нам допомагає.

Дякую всім, хто нам допомагає. І, звісно, дякую кожному, хто сьогодні від ночі, від ранку працює на відновлення після російських ударів. Навіть у новорічну ніч росіяни не стримались. Такі вони. Але ми захищаємось та відновлюємо. Такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України.