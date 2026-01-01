З 1 січня 2026 року Кіпр розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Данії.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Відсьогодні Кіпр за ротаційним принципом перебрав на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 липня. У цій ролі середземноморська країна замінила Данію.

Держава, яка головує, організовує та головує на засіданнях Ради ЄС (крім Ради із закордонних справ), формує порядок денний і визначає пріоритети на пів року, веде переговори між країнами ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2025 року Кіпр обіцяв зробити підтримку України пріоритетом свого головування в ЄС