Така норма передбачена зміною до Кримінального кодексу, що набуває чинності з 1 січня 2026 року. В ній комуністична ідеологія прямо прирівняна до нацистської.

Про це повідомляє «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

Це означає можливу заборону на святкування комуністичних річниць чи продаж предметів із комуністичною символікою. Покарання за порушення передбачає від одного до п’яти років позбавлення волі. Але практики застосування нового закону ще немає.

Зокрема, як сказав інтернет-виданню Seznam Zprávy директор Інституту досліджень тоталітарних режимів Ладіслав Кудрна, нова норма не мала б призвести до маргіналізації комуністів.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні 2025 року президент Чехії підписав заборону на пропаганду комуністичного руху