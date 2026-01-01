ОАЕ встановили новий рекорд Гіннеса — створили найбільший у світі фенікс із дронів. 15-хвилинне шоу побачили понад 120 тисяч глядачів у Рас-ель-Хаймі.

#RasAlKhaimah welcomed 2026 with an extraordinary fireworks display, setting a new Guinness World Record for the largest aerial display of a mythical creature (Phoenix) formed by drones and drawing thousands of spectators from around the world.#UAE pic.twitter.com/W5oenq7ing — Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 1, 2026

Крім того, в Абу-Дабі 62 хвилини тривало шоу феєрверків та велике дрон-шоу з 6500 дронів, синхронізованих з музикою та світловими ефектами.

Дубай провів святкування Нового року одразу на 48 локаціях, включно з Бурдж-Халіфою та Бурдж-Аль-Араб, а інші емірати організували масові феєрверки для мешканців.