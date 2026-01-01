Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 2 січня. Погодинні графіки діятимуть з 08:00 до 00:00
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.2 – 12:30 – 16:00;
2.1 – 12:30 – 16:00;
2.2 – 07:30 – 09:00;
3.2 – 09:00 – 12:30;
4.1 – 07:30 – 09:00;
4.2 – 19:30 – 22:30;
5.1 – 09:00 – 12:30;
5.2 – 16:00 – 19:30;
6.1 – 19:30 – 22:30;
6.2 – 16:00 – 19:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!