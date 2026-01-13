Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 14 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 01:00 – 04:30; 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00;

1.2 – 00:00 – 01:00; 04:30 – 08:00; 11:30 – 18:30;

2.1 – 04:30 – 08:00; 15:00 – 20:30;

2.2 – 01:00 – 04:30; 08:00 – 15:00; 22:00 – 00:00;

3.1 – 00:00 – 01:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

3.2 – 00:00 – 01:00; 06:30 – 11:30; 15:00 – 20:30;

4.1 – 00:00 – 01:00; 08:00 – 15:00; 18:30 – 22:00;

4.2 – 04:30 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00;

5.1 – 04:30 – 08:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

5.2 – 01:00 – 04:30; 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00;

6.1 – 04:30 – 08:00; 11:30 – 18:30;

6.2 – 01:00 – 04:30; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!