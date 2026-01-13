Про це сказав президент Зеленський у вечірньому зверненні.

Непростий сьогодні день – був знову російський удар, балістика: 18 тільки балістичних ракет. Ще крилаті ракети, ударні дрони. Частину вдалося збити. Тільки перехоплювачами й тільки «шахедів» було збито 64. Але були й влучання, на жаль.

Фактично вже далеко не перший тиждень цієї зими наші ремонтні бригади, наші енергетичні команди, комунальні служби в багатьох містах України працюють цілодобово. Погода додає викликів – надзвичайних викликів. Важливо, що стільки наших людей працюють фахово, відновлюють постачання, стараються забезпечити життя.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та урядовці в постійній комунікації з очільниками областей – готові допомагати громадам так, як це необхідно в цій ситуації. Але громади мають бути самі максимально активними – багато залежить саме від того, чи фахово побудована робота в містах. Дякую саме тим очільникам громад, які у своїх громадах, які з людьми, дійсно допомагають і про яких люди можуть сказати, що вони дійсно поруч та ефективні.

Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського. Всюди зараз складно, але на фронті – найскладніше. Зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідність закінчувати війну. Штурми тривають. Захист наших позицій триває. Дякую кожному нашому підрозділу, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які досягають результатів заради України. Покровський напрямок, Гуляйполе, Купʼянський напрямок – усі напрямки, де потрібно. Російські втрати не повинні зменшуватися. Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною. Дякую всім, хто заради цього воює та працює. Слава Україні!