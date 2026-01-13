Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у вівторок розпочинає в Парижі ключовий апеляційний розгляд, який визначить, чи зможе вона балотуватися на президентських виборах 2027 року, після того як їй заборонили обіймати державні посади через вирок у справі про нецільове використання коштів ЄС, пише ЛБ.

У березні Ле Пен було призначено п’ятирічну заборону на обіймання публічних посад із негайним набуттям чинності після того, як її та ще вісьмох колишніх депутатів партії “Національне об’єднання” (RN) визнали винними у привласненні понад 4 мільйонів євро коштів ЄС. Саму партію та близько десятка парламентських асистентів також визнали винними в отриманні цих коштів.

Встановили, що в період з 2004 по 2016 роки Ле Пен та інші використовували гроші, призначені для роботи в Європейському парламенті, для оплати співробітників, які фактично працювали на партію.

Ле Пен заявила, що спосіб використання коштів нею та іншими обвинуваченими був законним.

“Єдиною лінією мого захисту в цьому апеляційному процесі буде та сама, що й під час першого суду: говорити правду. Справу буде розглянуто заново новими суддями. Я сподіваюся переконати їх у своїй невинуватості”, – сказала Ле Пен журналістам у понеділок.

Спочатку Ле Пен також отримала чотирирічний тюремний вирок – два роки умовно і два роки домашнього арешту, і штраф у 100 тисяч євро. На відміну від заборони обіймати посади, ці покарання не набули чинності, оскільки вона подала апеляцію.

Партія RN та ще десятеро осіб, визнаних винними у перенаправленні коштів Європарламенту або їх отриманні, також подали апеляції.

Слухання розпочинається у вівторок і має завершитися 12 лютого. Адвокати Ле Пен Родольф Босселю та Сандра Ширак Колларік відмовилися від коментарів напередодні слухань.

Адвокат Європейського парламенту Патрік Мезонньов заявив, що сподівається на підтвердження вироків Ле Пен та її співобвинуваченим, зокрема щодо понад 3 мільйонів євро компенсації, присудженої Європарламенту. Партію RN також зобов’язали сплатити штраф у 2 мільйони євро, половину якого умовно призупинено.

Рішення очікується до літа, що означає: шанси Ле Пен балотуватися у 2027 році зберігаються, якщо п’ятирічну заборону буде скасовано або суттєво скорочено. Якщо ж вона не зможе брати участь у виборах, очікується, що її замінить протеже – 30-річний президент партії RN Жордан Барделла.