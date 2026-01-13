Начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило відмітив, що фахівці Офісу податкових консультантів упродовж вересня – грудня 2025 року надали суб’єктам господарювання та громадянам 544 роз’яснення/консультації з питань оподаткування.

Більшість питань стосувалася погашення заборгованості із сплати майнових податків – земельного податку та податку на нерухомість. Крім того, відвідувачі Офісу зверталися з питаннями сплати акцизного податку, отримання ліцензій, сплати єдиного внеску, фактичних перевірок, застосування РРО/ПРРО, єдиного податку, блокування податкових накладних тощо. Кожен платник, який звернувся за консультацією, отримав аргументовану та кваліфіковану відповідь.

Нагадуємо, що на початку вересня 2025 року у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області розпочав свою роботу Офіс податкових консультантів – це ініціатива ДПС щодо надання безоплатних консультацій, яка відповідає потребам бізнесу та підтверджена досвідом ДПС. Адже війна завдала великих втрат бізнесу: тисячі підприємств знищені, припинили чи скоротили свою діяльність, вимушені релокувати свої виробництва. Саме тому платники податків, який в умовах воєнного стану продовжує працювати, платити податки й утримувати економіку, – потребує максимальної підтримки держави.

Валерій Політило запевнив, що консультанти Офісу постійно удосконалюють свої навики та знання, проходять профільні навчання і тренінги задля того, щоб платники мали можливість отримати комплексну фахову допомогу з податкових питань.

Фахівці Офісу надають представникам бізнесу якісні та змістовні роз’яснення, консультації з проблемних питань. Усі консультації є безкоштовними та відповідають вимогам законодавства. Ми повинні допомогти уникнути порушень та зменшити кількість конфліктних ситуацій, перетворивши податкову взаємодію з бізнесом та громадянами на партнерство, – зауважив очільник ДПС Миколаївщини.

Офіс податкових консультантів – це перш за все увага, повага, довіра.

Тож, запрошуємо громадян і представників бізнесу скористатися сервісом податкової служби.

Адреса розміщення Офісу податкових консультантів: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6. Режим роботи: понеділок – четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.; перерва на обід: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.; субота, неділя – вихідні дні.