На маршрутці розмістили надпис великими літерами “Я дала своєму кумові”, а нижче меншими продовження “контакти автосервісу…”

У понеділок, 19 січня, у Держпродспоживслужбі розглянули справу щодо львівського автосервісу, який розмістив на маршрутці сексистську рекламу. За порушення вимог законодавства ТОВ “ВАГ Автосервіс груп” заплатить 1700 гривень.

Про це повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

На початку січня на автосервіс склали протокол за неподання інформації, передбаченої частиною другою статті 26 Закону України “Про рекламу”. За дане порушення передбачена відповідальність — штраф розміром 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вже 19 січня справу розглянули й призначили ТОВ “ВАГ Автосервіс груп” штраф розміром 1700 гривень.

На початку грудня мережею поширилась світлина із рекламою на маршрутці, де великими літерами був надпис “Я дала своєму кумові”, а нижче малими продовження “контакти автосервісу і тепер він обслуговує авто з гарантією”. Поруч з надписом була зображена жінка з глибоким декольте.