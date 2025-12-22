У суботу, 20 грудня, у Миколаєві відбулося відкриття Центру життєстійкості. Це вже восьмий в регіоні й другий – в обласному центрі.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Його створено у партнерстві UNICEF, Миколаївської обласної військової адміністрації та Миколаївської міської ради. Реалізацію забезпечує МБФ «Українська фундація громадського здоровʼя» за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через банк розвитку KfW.

Простір Центру є інклюзивним і безбар’єрним: приміщення доступне для людей з інвалідністю, сервіси адаптовані під різні потреби, а також облаштоване чисте та відремонтоване укриття. Завдяки автономному живленню Центр працює навіть під час блекаутів.

Окрема увага приділена дітям. Для них облаштовані спеціальні зони, де проходять психологічні заняття, групи підтримки та розвивальні активності. Тут діти можуть гратися, навчатися й відчувати турботу та безпеку.

У день відкриття Центр відвідали голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Оксана Єльчієва, представниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Марина Валюкова, заступниця директорки МБФ «Українська фундація громадського здоровʼя» Ольга Лопушанська та інші почесні гості.

Після офіційної частини учасники разом висадили ялинку як символ турботи та стійкості громади. Діти прикрасили її власноруч зробленими іграшками – як нагадування про те, що навіть у складні часи дітям важливо відчувати свято.

Центр життєстійкості вже працює та відкритий для всіх, хто потребує підтримки.

