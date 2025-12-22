Ситуація на фронті, дипстрайки, ППО – ось короткий перелік питань, які сьогодні було розглянуто на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це на своєму телеграм-каналі написав Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це.

Цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат. Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь.

Були сьогодні доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України. Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь». Готуємо рішення», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу «Таманьнєфтєгаз», складу боєприпасів та місця зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА