Сьогодні, 22 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №974/2025 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня енергетика».

Серед нагороджених є і представники Миколаївщини, передає Інше ТВю

Так, за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку нагороджені:

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – Крамаренко Ігор Миколайович, електромонтер бригади Очаківської дільниці Південного району АТ «Миколаївобленерго»;

медаллю «За працю і звитягу» – Синявський Микола Тихонович, апаратник цеху філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Миколаївська область.

Почесне звання «Заслужений енергетик України» присвоєно:

Вовненку Миколі Анатолійовичу — старшому оператору відділення цеху філії «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська атомна електрична станція» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Миколаївська область;

Міщенку Олександру Валентиновичу — електромонтерові бригади Миколаївського району електричних мереж АТ «Миколаївобленерго».

