Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що нотаріуси зобов’язані щомісячно подавати до контролюючого органу інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, дарування та свідоцтва про право на спадщину.

Звертаємо увагу, що Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства» оновлено низку норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Зокрема, з 01 січня 2026 року про посвідчені договори та видані свідоцтва про спадщину приватні нотаріуси звітуватимуть щоквартально (з деталізацією по місяцях звітного кварталу), а державні – щомісячно.

Інформацію нотаріуси подаватимуть за формою додатку 4 ДФ до податкового розрахунку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Інформацію слід подавати за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

У звітності нотаріуси відображають дані, передбачені пунктом 172.4 статті 172, пунктом 173.4 статті 173, пунктом 174.4 статті 174 Кодексу, зокрема про:

посвідчені договори купівлі-продажу (міни) рухомого та нерухомого майна між фізичними особами;

посвідчені договори дарування;

видані свідоцтва про право на спадщину.

Ці відомості є підставою для перевірки правильності нарахувань та контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових платежів.

Оскільки нотаріуси виконують функції податкового агента в частині подання інформації про посвідчені договори, за порушення порядку подання такої інформації передбачена відповідальність. За неподання або невчасне подання відомостей, а також за помилки у звітах передбачено штрафи: 1020 грн – за перше порушення; 2040 грн – за повторне порушення протягом року.