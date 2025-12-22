Главу Російської православної церкви Володимира Гундяєва вже 50 років супроводжує супутниця, яка живе в його квартирі і, як випливає з даних прикордонної служби, літає разом із патріархом у закордонні поїздки. Пропагандист Володимир Соловйов називав її троюрідною сестрою владики, але це неправда, з’ясував «Проект» під час роботи над дослідженням «Батьки та діди».

Про Лідію Леонову ви не дізнаєтесь в жодній з великої кількості біографій патріарха Кирила. Не знаменитий годинник, ні інші багатства глави РПЦ не ховаються так ретельно, як його загадкова супутниця. А тим часом вони разом уже майже 50 років. У цьому відео «Проект» розповідає, як патріарх Кирило вже півстоліття порушує одне з головних табу найвищого церковного ієрарха.

Ця жінка також володіє його майном. Тобто вона виконує всі функції, які зазвичай виконують цивільні дружини дружини. Ці відносини, заборонені православним каноном, продовжуються вже кілька десятиліть.