Після тривалого періоду теплої погоди, у зв’язку з переміщенням холодної повітряної маси з півночі, у період 25-26 грудня 2025 року по території Миколаївської області та м.Миколаїв очікується зниження температурного режиму.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляє Миколаївський гідрометцентр, передає Інше ТВ.

Так, на 25 грудня прогнозується: температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

26 грудня: температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

26 грудня, внаслідок переміщення циклону з північного заходу Європи та пов’язаних з ним атмосферних фронтів, очікуються опади у вигляді невеликого снігу та невеликого мокрого снігу, слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень 26 грудня пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с (І рівень небезпечності-жовтий ).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Інформація буде уточнюватися наступними прогнозами погоди.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погоди – туман