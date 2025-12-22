Минулого тижня Державне бюро розслідувань у Франції проводило обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна. Джерело ZN.UA в правоохоронних органах повідомляє, що під час обшуку на його віллі було вилучено 90 тисяч євро, три кілограми золота, 18 годинників елітних марок на суму понад один мільйон євро.

За даними джерела, оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Згідно з інформацією з оточення колишнього генпрокурора, французи його відпустили, але розслідування продовжується.

Нагадаємо,16 грудня ДБР провело слідчі дії на віллі Піскуна у передмісті Ніцци у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. Піскуна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство. Тоді джерела повідомляли, що у будинку ексгенпрокурора знайшли низку надзвичайно цікавих документів, але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

Святослав Піскун займав пост генерального прокурора у 2002-2003, 2004-2005 та впродовж місяця у 2007 роках. Влітку 2020 року впродовж місяця обіймати посаду радника Генпрокурора України Ірини Венедиктової.

Вілла знаходиться на Лазуровому березі Франції, у передмісті Ніцци. Раніше в розслідуваннях ЗМІ фігурувало місто Ле-Лаванду (Le Lavandou), де нерухомість була оформлена на членів родини (зокрема дружину Світлану та доньку).