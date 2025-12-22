Звання генерала президент Володимир Зеленський присвоїв Віктору Доровському у 2023 році, через три роки по тому, як той очолив управління СБУ в Одеській області. hromadske з’ясувало, що дружина правоохоронця Оксана Доровська має громадянство країни-агресора.

Також під час повномасштабного вторгнення Оксана Доровська побудувала ділові зв’язки на Кіпрі з підсанкційними юристами, які тісно пов’язані з проросійськими олігархами, як-от Віктор Медведчук і Вадим Новинський. Ділові зв’язки з кіпріотами жінка розірвала тільки після запиту hromadske до Служби безпеки. Також hromadske виявило, що Доровська протягом 2018-2019 років придбала елітну нерухомість ринковою вартістю приблизно 1,3 мільйона доларів.

Тим часом батько генерала СБУ Олександр Доровський під час великої війни став власником однієї з найбільших фармацевтичних груп компаній України, що на той момент перебувала під слідством. Ідеться про фармацевтичну групу «Здоров’я», яку українські правоохоронці пов’язували з колишнім російським депутатом, членом партії «Єдина росія», олігархом Олександром Шишкіним. Через такі зв’язки прокуратура вважала за необхідне націоналізувати компанії фармацевтичної групи. Але кримінальне провадження нічим не завершилось, а родичі генерала СБУ отримали фармацевтичні активи.

Юристи, з якими поспілкувалося hromadske, розглядають кілька можливих версій подій: або батько генерала Служби безпеки «замінив» собою попередніх власників фармгрупи, які мали зв’язки з росією, щоб заплутати слідство, або ж кримінальне провадження щодо групи компаній «Здоров’я» використали для заволодіння її активами.

російський паспорт дружини генерала

У витоках баз даних hromadske знайшло інформацію про два російські паспорти уродженки Харкова Оксани Доровської, дружини генерала СБУ Віктора Доровського, Паспорти виписані на попереднє прізвище дружини правоохоронця — Бурмістрова.

За номерами цих паспортів обліковується інформація щодо неї на сайті російської податкової. Тут можна знайти актуальний російський податковий номер дружини генерала СБУ.

Один із паспортів пані Оксани досі дійсний — про це свідчить інформація з російського єдиного державного порталу «Госуслуги».

Серія та номер дійсного паспорта громадянки рф, виписаний на ім’я дружини генерала СБУhromadske

За даними hromadske, цей досі дійсний російський паспорт Оксана Доровська отримала 2004-го, коли їй було 20 років.

Наявність російського громадянства у дружини генерала СБУ — спецслужба визнала у відповіді на запит hromadske.

Однак з відповіді СБУ випливає, що там нічого не знають про один із російських паспортів Оксани Доровської — той, який вона отримала в дорослому віці і який досі є дійсним.

В СБУ підтвердили тільки наявність паспорта громадянки рф, який Оксана Доровська отримала у 14 років, і розповіли про ще один — закордонний, отриманий пізніше, у 2005-му. Його терміни вже спливли.

Відповідь СБУ стосовно паспортів рф Оксани Доровської hromadske

При цьому у Службі безпеки кажуть, що дружина генерала намагалася позбутися російського громадянства, але їй не вдалося це зробити через бюрократію. Жодних документів, які б підтверджували ці спроби, у СБУ не надали.

Зв’язки з підсанкційними юристами

У 2020 році Оксана Доровська відкрила в Одесі салон краси Timespell.

Оксана Доровська (у центрі) відкриває салон краси в Одесіhromadske

Після початку повномасштабного вторгнення цей бізнес почав розвиватися ще й на Кіпрі. Це hromadske вдалося з’ясувати за допомогою сервісу YC World .

Відповідно до виписки з кіпрського реєстру юридичних осіб, у червні 2022 року жінка придбала на острові фірму під назвою CHANELO LIMITED.

Компанія, що належить Оксані Доровській на Кіпріhromadske

А вже у 2023 році, судячи з фотографій у мережі, Оксана Доровська відкрила салон краси поблизу міста Пафос. На Instagram-сторінці салону є публікації і за 2025 рік.

Салон краси Timespell на Кіпрі, 2023 рікhromadske

Instagram-сторінка Timespell Cyprushromadske

Адмініструє і забезпечує юридично-процедурний супровід бізнесу дружини генерала СБУ компанія PMS MERCURY CORPORATE SERVICES.

Витяг із кіпрського реєстру юридичних осібhromadske

Цією фірмою керує родина кіпрських юристів Софоклеусів та кілька їхніх колег. Всі вони перебувають під українськими санкціями.

За твердженням уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, родина Софоклеусів допомагала іншим бізнесменам обходити українські санкції.

Зокрема, « Економічна правда » називала Андреаса Софоклеуса номінальним власником олігархічних активів, який надавав юридичний супровід Віктору Медведчуку та Вадиму Новинському.

Виходить так, що РНБО вбачає загрозу національній безпеці в діяльності цього кіпрського юриста, його родичів і колег, а от родина генерала СБУ загрози не вбачає. Або, радше, не вбачала.

Після того як hromadske звернулося із питаннями до СБУ щодо зв’язків родини генерала Доровського з родиною Софоклеусів нам відповіли: «Ця фірма не здійснювала жодних адміністративно-господарських функцій для компанії дружини Віктора Доровського. (…) CHANELO LIMITED змінила секретаря компанії і наразі не має відносин із PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD».

Відповідь СБУ щодо бізнесу Оксани Доровської на Кіпріhromadske

Компанію Софоклеусів дійсно виключили з фірми Оксани Доровської. Але сталося це саме після звернення hromadske до родини Доровських. До цього Доровські офіційно співпрацювали із Софоклеусами понад три роки.

Після запиту hromadske секретарем у компанії дружини генерала СБУ призначили саму Оксану Доровську hromadske

Так само Оксана Доровська змінила і юридичну адресу своєї фірми — до звернення hromadske вона збігалася з адресою компаній Софоклеусів, таких як: Andreas M. Sofocleous & Co LLC та PMS MERCURY CORPORATE SERVICES.

Після запиту hromadske компанія дружини генерала СБУ змінила свою юридичну адресуhromadske

Елітна нерухомість дружини ринковою вартістю $1,3 мільйона

Протягом 2018-2019 років дружина генерала Віктора Доровського придбала майна на суму приблизно $1,3 мільйона доларів. Зокрема, у 2019 році Оксана Доровська стала власницею величезного маєтку в преміальному котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом. Площа головного будинку становить 488 квадратів.

Маєток у Riviera Zoloche, що належить Оксані Доровськійhromadske

У червні 2019-го дружина офіцера СБУ придбала земельну ділянку в котеджному містечку.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майноhromadske

Відповідно до супутникових знімків, ще до того як Оксана Доровська купила цю ділянку, на ній уже був збудований будинок.

Супутниковий знімок, на якому видно збудований будинок до того, як Оксана Доровська придбала земельну ділянку під нимhromadske

У середині 2019 року, якщо орієнтуватися на оголошення від забудовника, квадратний метр у Zoloche коштував приблизно 1200 доларів.

Оголошення про продаж будинків у Riviera Zoloche у середині 2019-гоhromadske

Отже, мінімальна вартість такого будинку в той період мала б становити щонайменше 585 тисяч доларів. Архітектор Олег Гречух вважає, що ціна могла бути вищою.

«Разом з усіма спорудами додатковими й благоустроєм території, навісами, терасами, басейнами й альтанками, я думаю, що це десь до третини додасть вартості від первинної вартості будинку», — зазначив архітектор.

Однак офіційно Оксана Доровська будинку не купувала. Після того як вона придбала земельну ділянку в червні 2019-го, жінка нібито розпочала будівництво маєтку. За документами, це будівництво нібито тривало протягом місяця — із серпня до вересня 2019 року.

Інформація про будівництво будинку Оксани Доровської на сайті Державної інспекції архітектури та містобудування Україниhromadske

«Класична історія для забудови котеджних містечок Києва й біля нього. Коли людина приходить у відділ продажу, їй дають якісь папірці: показують будинок, що він уже збудований, і розповідають, що треба підписати, щоб стати власником цього будинку, беручи на себе всю документальну роботу», — розповів незалежний експерт і консультант із нерухомості Євгеній Полунов. За його словами, так забудовники намагаються зменшити податкове навантаження.

Натомість в СБУ стверджують, що Оксана Доровська вклалась у маєток ще на етапі будівництва 2016 року й входила в кооператив, що обслуговує Золоче.

Однак на думку Євгенія Полунова, ця версія не підтверджується офіційними документами на будинок: «Є декларація про готовність об’єкта до експлуатації, у якій чітко зазначено, що замовником є фізична особа й підрядних організацій жодних не було залучено до цього. І де участь тут будь-якого кооперативу як юридичної особи в цьому об’єкті будівництва — не зрозуміло. Тобто документально це не підтверджено».

Замовником будівництва маєтку Доровських є фізична особа (йдеться про Оксану Доровську)hromadske

Також у листопаді 2018 року дружина генерала СБУ купила майнові права на комерційну нерухомість площею 491,6 м² у преміальному ЖК на Печерську — Delmar.

ЖК Delmar у Києвіhromadske

Квадратний метр житлової нерухомості в цьому ЖК того самого місяця коштував щонайменше 1500 доларів. Отже, ринкова вартість об’єкта мала б становити майже 740 тисяч доларів.

Мінімальна ринкова вартість житлової нерухомості у ЖК Delmar у листопаді 2018-го на сайті LUN.UAhromadske

Будівництво будинку тоді, судячи з архівних фотографій, вже було майже завершене.

Процес будівництва ЖК Delmar на сайті DIM.RIAhromadske

Натомість дружина офіцера СБУ придбала майже 500 м² приблизно за 175 тисяч доларів, тобто — 355 доларів за квадратний метр.

У СБУ пояснили таку ціну тим, що будинок був проблемним, зокрема там змінювався забудовник.

«Забудовник придбав вказаний об’єкт, який був у недобудованому стані понад вісім років. […] За повідомленням забудовника, він здійснював продажі майнових прав на об’єкти нерухомості в зазначеному ЖК за такими самими цінами іншим юридичним і фізичним особам», — зазначили в СБУ.

Незалежний експерт і консультант із нерухомості Євгеній Полунов вважає, що ціна у 355 доларів за квадрат у той період на Печерську в Києві є вкрай малоймовірною. Навіть попри те, що змінювався забудовник цього ЖК. Крім того, за словами експерта, вартість квадратного метра в приблизно 350 доларів є нижчою за собівартість будівництва.

«Якщо розглядати прив’язку до якоїсь обґрунтованої ринкової ціни, то я думаю, що можна прив’язуватися до ціни продажу житлової нерухомості в той період. Фактично комерційна нерухомість має завжди ціну більшу, ніж житлова, тому що вона генерує дохід», — зазначає експерт.

Вже у 2021 році нерухомість у ЖК Delmar дружина генерала СБУ продала.

За версією СБУ, гроші на купівлю нерухомості у Riviera Zoloche і ЖК Delmar надав батько Віктора Доровського — Олександр, ще у 2016 році. Ми запитали, про яку суму йдеться, адже ринкова вартість нерухомості значно відрізняється від офіційної. Але це питання в СБУ проігнорували, як і наше прохання надати підтверджувальні документи або хоча б дані з наразі прихованих декларацій посадовця.

Відповідь СБУhromadske

Керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан вважає, що виявлені hromadske факти мають перевірити правоохоронні органи: «Це найпоширеніша відмазка. Коли чиновники посилаються на родичів, батьків, свекрів, батьків, сестер і так далі. Інколи бабусь навіть. Потрібно вивчати декларації, розуміти, що в них вказано. Або, наприклад, у деклараціях цього співробітника СБУ вказано, скільки грошей дали батьки, або взагалі цього не вказано — тоді велике питання, чи це взагалі є правдою».

Крім елітної нерухомості, дружина Доровського у 2017-му придбала «ґелендеваґен» того самого року випуску. На номерах «ґеліка» — чотири сімки.

Автомобіль дружини генерала СБУhromadske

Такі авто нині коштують у середньому приблизно 105 тисяч доларів. Враховуючи фактор інфляції, навряд ціна у 2017 році була нижчою.

Середня вартість таких авто на сайті auto.riahromadske

Багатомільйонні активи під час великої війни

Олександр Доровський, батько генерала СБУ, під час повномасштабного вторгнення став кінцевим власником багатомільйонних активів групи компаній «Здоров’я». Це сталося в той період, коли прокуратура розглядала можливість націоналізації цих компаній через їхні зв’язки з росіянами.

«Здоров’я» — це одна з найбільших фармацевтичних груп із власним виробництвом у Харкові й під Києвом. За 2024 рік ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”» отримала понад два мільярди гривень доходу, відповідно до даних аналітичної системи YouControl.

Виробництво ліків “Здоров’я”hromadske

Олександр Доровський із 2002 року працював директором у «Фармацевтичній компанії “Здоров’я”». У 2018 році перейшов працювати до наглядової ради компанії.

У 2022 році поліція разом з Офісом генпрокурора розпочала кримінальне провадження. Воно стосувалося «відмивання» майна, одержаного злочинним шляхом і фінансування ворожих до України дій. У провадженні фігурувала група компаній «Здоров’я».

Тоді й на початку 2023 року групою компаній «Здоров’я» через віргінський офшор володів бізнесмен Леонід Огородніков.

Леонід Огородніков був кінцевим бенефіціарним власником групи компаній Здоров’яhromadske

Відповідно до українських реєстрів, Огородніков — громадянин Польщі. Проте насправді він — росіянин. російський кінопродюсер і засновник холдингу «Каро» — мережі кінотеатрів у росії.

А ще, Огородніков — бізнес-партнер російського олігарха, члена партії «Єдина росія» Олександра Шишкіна. Шишкін був сенатором від Хабаровського краю і у 2014 році голосував за анексію Криму — зрештою він потрапив під санкції України.

Шишкін та Огородніков були пов’язані низкою російських компаній зі сфери кінобізнесу.

російські фірми через які пов’язані Огородніков і Шишкін у 2023-му. hromadske

Станом на 2023 рік зв’язки між Шишкіним та Огородніковим не зникли. Їх усе ще поєднували щонайменше дві російські фірми «Каропрокат» і «Каро фильм Севастопольский». В останній компанії серед засновників спершу значився сам олігарх Шишкін, потім засновницею стала його дружина — Стелла-Марія.

На зв’язки між власником величезної української фармацевтичної групи й російським олігархом звернули увагу українські правоохоронці.

За їхньою версією, російський олігарх Олександр Шишкін не просто був пов’язаний із Леонідом Огородніковим, а фактично був реальним власником групи «Здоров’я». Ба більше, залишався ним у 2023 році.

«Бізнес-структури групи компаній “Здоров’я” повністю відповідають умовам, необхідним для націоналізації майна, а саме засновники та бенефіціари мають тісний зв’язок із рф», — вказано в одному із судових рішень.

Але націоналізації цих підприємств, що й розглядала прокуратура, так і не сталося. Не виключено, що завдяки вправним юридичним діям батька генерала СБУ.

Як розгорталися події:

Спочатку, у грудні 2022-го, слідство визнало активи групи компаній «Здоров’я» доказом у кримінальному провадженні. Відразу після цього почали змінюватися власники компаній із групи «Здоров’я». Серед нових власників з’явилася низка кіпріотів. Батько генерала СБУ Олександр Доровський також став кінцевим бенефіціарним власником групи компаній «Здоров’я». У лютому 2023 року Печерський суд за поданням поліції та Офісу генерального прокурора арештував активи групи компаній «Здоров’я».

Тобто після того як активи групи компаній були визнані доказом у кримінальному провадженні й до того як на ці активи наклали арешт, росіянин Леонід Огородніков офіційно перестав бути власником фармгрупи.

Після накладення арештів представники компанії «Здоров’я» якнайшвидше звернулися до суду з клопотаннями про їхнє скасування. Вони аргументували необхідність зняти арешти, зокрема, тим, що кінцевим власником фармацевтичної групи «Здоров’я» став саме Олександр Доровський. Аргументи на користь нових власників загалом та Олександра Доровського зокрема подіяли на суд. Арешти скасували.

У групі компаній «Здоров’я» почалася реорганізація. ТОВку «Фармацевтична група “Здоров’я”» ліквідували, а її активи вивели. Натомість в Олександра Доровського з’явилася фірма зі схожою назвою, а саме ТОВ «Корпорація Здоров’я», якою він уже володів одноосібно.

Саме цій компанії перейшла низка торговельних марок продукції, яку виробляє група компаній «Здоров’я». Загалом торговельних марок, закріплених за цією компанією, відповідно до даних Opendatabot , нині понад двісті.

Торговельні марки ТОВ “Корпорація “Здоров’я”hromadske

Крім того, частки в уже реорганізованій групі компаній «Здоров’я» отримав син Олександра Доровського й брат начальника Одеської СБУ Віктора Доровського, Єгор:

24,5% — у ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”».

22,5% — у ТОВ «Дослідницький завод ГНЦЛС» — іншому підприємстві групи «Здоров’я».

Частки Єгора Доровського в групі компаній “Здоров’я”hromadske

Саме кримінальне провадження щодо зв’язків попередніх власників групи компаній із росією — з Нацполіції направили до СБУ. Уже у 2025 році.

У Службі безпеки hromadske відповіли, що жодних зв’язків у групи компаній «Здоров’я» з росією не бачать: «За наявною інформацією, під час розслідування було встановлено, що вказані фірми не мають зв’язків із державою агресором. Всі три зазначені компанії були виключені з кримінального провадження, вони не є фігурантами кримінальної справи й станом на зараз досудове розслідування щодо них не здійснюється».

Відповіді на запит від СБУhromadske

Юридична радниця Transparency International Ukraine Наталія Січевлюк зазначає, що раптова зміна власників групи компаній під час розслідування кримінального провадження могла насправді свідчити не про реальний перерозподіл бізнесу, а про спробу сховати сліди чи ускладнити роботу правоохоронцям: «Це може бути стратегією, щоб теж якось заплутати слідчих, які вже працюють у межах кримінального провадження із цими підприємствами. І так само не наразитися на якісь додаткові дії від держави, наприклад по санкціях».

У групі компаній «Здоров’я» на запит hromadske відповіли, що кримінальне провадження, яке розпочала поліція щодо попередніх власників, — це наслідок чуток, які розповсюджують недобросовісні конкуренти. А дії правоохоронців там назвали протиправними.

Відповіді на запит від компаній з групи “Здоров’я”hromadske

Керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан вважає зміну власників компаній під час розслідування на користь родичів співробітника Служби безпеки підозрілою.

«На мій погляд, це може мати ознаки того, що фактично кримінальне провадження використовувалося для того, щоб ці активи фактично “віджати” на користь певних осіб, які мали інтерес. Окремо цей факт є підставою для розслідування», — припустила Олена Щербан.