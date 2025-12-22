Макрон заявив про будівництво нового авіаносця перед французькими військовими на традиційних різдвяних зборах в Абу-Дабі.

Ця заява пролунала на тлі обговорення бюджету в Національних зборах, пише RFI Українською.

За словами французького лідера, рішення прийнято «відповідно до двох останніх законів про військове програмування та після ретельного та уважного розгляду». Оголошення про офіційний початок будівництва не є несподіванкою. Воно вже давно було включено до закону про військове програмування на 2024-2030 роки, попри бюджетний глухий кут, з яким стикається уряд.

«У час хижаків ми маємо бути сильними, щоб нас боялися, і особливо сильними на морях. Ось чому, відповідно до двох останніх законів про військове планування, я вирішив оснастити Францію новим авіаносцем. Цей проєкт безпосередньо сприятиме розвитку нашої економіки та 800 постачальників, 80 % з яких є малими та середніми підприємствами, залученими у будівництві (…) Цей новий авіаносець буде ілюстрацією могутності нашої нації, могутності промисловості, техніки, могутності на службі свободи на морях і в бурхливих часах», — наголосив Макрон.

Загалом залучать майже 800 постачальників. Еммануель Макрон пообіцяв бути «гарантом цього зобов’язання». Він відвідає будівельний майданчик корабля, який має замінити «Шарль де Голль» — перший французький атомний надводний корабель.

Нового гіганта морів побудують в Сен-Назері. Він може стати найбільшим військовим кораблем, коли-небудь побудованим у Європі. Роботи вже розпочалися, зокрема, над ядерними реакторами, а будівництво та подальші випробування триватимуть роками.

Новий атомний авіаносець буде значно більшим за нинішній. Його тоннажність становитиме майже 80 000 тонн, а довжина складе приблизно 310 метрів. Для порівняння параметри авіаносця «Шарля де Голля» складують 42 000 тонн та 261 метр.

З екіпажем з 2000 моряків він зможе перевозити 30 винищувачів. Хоча деякі експерти спекулюють щодо його ціни, яка, як очікується, становитиме близько 10 мільярдів євро, загальна вартість проєкту буде оголошена в лютому.

«Авіаносець уособлює собою поєднання політичного рішення — оскільки ми хочемо мати такий стратегічний інструмент — і потреби, зокрема, для кризового менеджменту. І нам доведеться визначити тип озброєння, яке він нестиме. Включаючи, на мою думку, безпілотники. Морські безпілотники, підводні безпілотники. Термін «авіаносець», безсумнівно, застаріє до моменту його поставки. Він буде носієм різноманітних систем озброєння. Тоді знадобиться більш доречний термін. У будь-якому випадку, він не може просто нести бойові літаки в тому вигляді, в якому ми їх зараз розуміємо. Звичайно, буде дуже специфічна увага приділятися його загальному захисту. Це може включати системи самозахисту, встановлені на самому авіаносці або на всьому флоті, що супроводжує», — зазначив ексначальник штабу ВПС Жан-Поль Паломерос.

«Цей новий авіаносець стане ілюстрацією могутності нашої нації, могутності промисловості, технологій, могутності на службі свободи на морях та в бурхливих часах», — наголосив президент Франції.

За даними ВМС Франції, «Шарль де Голль» доступний 65% часу.

Дослідження, проведене під час майбутнього капітального ремонту корабля «Шарль де Голль» у 2029 році, визначить, чи можна продовжити термін служби цього корабля на кілька років після 2038 року. Це залежить від стану його ядерних реакторів та конструкції.

Як повідомляло Інше ТВ, Перший пішов. Культовий авіаносець “Німітц” ВМС США виводять з експлуатації (ФОТО)