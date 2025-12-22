У Національному природному парку «Тузлівські лимани» в останні осінні місяці дивні фенологічні явища, та й грудень виключенням на став.

Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу НПП «Тузлівські лимани» Іван Русєв, передає Інше ТВ.

Так, восени у Нацпарку зацвіла алича, а сьогодні, 22 грудня 2025 року, був помічений перший плід після осіннього цвітіння.

«Цвітіння аличі в листопаді і навіть плоди в грудні – це ознака поступової зміни клімату», – каже науковець.

