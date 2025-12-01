Останній місяць осені на території області був аномально теплим та вологим.

Таку характеристику листопаду дали в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, передає Інше ТВ.

Погодні умови визначалися переважно активною циклонічною діяльністю та частими виносами теплих і вологих повітряних мас із півдня. В окремі дні третьої декади листопада фіксувалися періоди істотного потепління, з оновленням абсолютних максимумів температури повітря. В останній день місяця відбулося поступове зниження температури повітря в зв’язку з переміщенням холодного фронту, однак загальний характер листопада залишився теплим та вологим.

Середня місячна температура повітря була на 4.0-5.5˚ вище норми та становила 8.0-10.1° тепла. За період 1994-2024 роки така та вища середньомісячна температура спостерігалася в 2010 році.

Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч місяця (25 листопада) знижувалася до 1.0-3.1° тепла.

Максимальна температура повітря в найтепліші дні місяця (21 та 22 листопада) підвищувалася до 17.1-20.5° тепла.

Сумарно за місяць кількість опадів по всій території області склала 25-52 мм (71-128% норми).

