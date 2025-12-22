Українська переговорна група повертається з Маямі.

І хоча деталі Президент України дізнається зранку, він вважає, що на даний момент з боку України зроблено все можливе.

Про це заявив Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«На мій погляд, усе можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, уже є. Є 20 пунктів плану. Там не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і США. Рамковий документ. Є окремий документ між нами і США – двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо, вони повинні бути розглянуті в Конгресі США з деякими деталями і додатками закритими.

І виглядає все це сьогодні достатньо достойно. Але це поки що напрацювання наших військових. Важливо, що це напрацювання і наше, і Сполучених Штатів Америки. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату. Також напрацьовуємо перший драфт договору про відновлення України. Економічна стратегія.

Базовий блок усіх документів готовий. Базовий. Є деякі речі, на які ми не готові. Є речі – впевнений, – на які не готові «русскіє». Американці зараз залишилися на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти, і потім ми отримаємо від них фідбек. Від нас вони всю інформацію отримали», – сказав Президент.

