У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув пішохід.

Сьогодні, 22 грудня, приблизно о 16:20 64-річна водійка автомобіля Chevrolet Lacettі, рухаючись по вул. 9 Лінія на перехресті з вул. 12 Лінія, скоїла наїзд на пішохода, який, за попередньою інформацією, лежав на проїжджій частині.

Внаслідок автопригоди від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі слідчі встановлюють обставини автопригоди, а також особу загиблого.

На момент дорожньо-транспортної пригоди чоловік був одягнений у темно-синю куртку, чорну шапку та сірі штани.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 099 725 2300 або 102.