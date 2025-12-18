Строк служби американського авіаносця USS Nimitz (CVN-68) добігає свого кінця й він вже завершив свій останній похід після запланованого виведення з експлуатації.

Корабель зараз повернувся до бази у Бермертоні, штат Вашигтон, а півтора тижня з нього з нього вже було виведено авіакрило CVW-17. І, як повідомляє USNI, далі Nimitz здійснить останній у своєму житті перехід на східне узбережжя США, де його остаточно спишуть, повідомляє Defence Express.

USS Nimitz без авіакрила під час повернення до Бермертону (фото: USNI)

І бойова служба цього авіаносця, який став першим у свому класі, фактично завершена, також це означає й початок поступового списання всіх 10 авіаносців цього класу, на заміну яких приходить новий клас – Gerald R. Ford. Звісно якщо ВМС США не знадобиться стрімке посилення авіаоносних ударних груп зараз, або поки корабель буде знаходитись у так званому резервному флоті в очікуванні на утилізацію.

Виведення USS Nimitz зі служби є абсолютно плановим, бо цей авіаносець був спущений на воду 13 травня 1972 року, а у строю з 3 травня 1975 року, тобто йому вже понад півстоліття і це якраз й було визначено граничним строком експлуатації. А за цей час цей авіаносець став насправді культовим та найбільш відомим авіаносцем у світі.Як мінімум, він точно відоміший за дев’ять інших авіаносців ВМС США свого класу. Зрештою мова йде про 333-метровий корабель із загальною водотонажністю понад 100 тисяч тонн, з двома атомними реакторами та загальною потужністю силової установки у 190 МВт, екіпажем у 3532 особи та авіакрилом на 85-90 літаків та вертольотів.

Тим паче, що сам USS Nimitz виявився більш медійним з усіх, бо з самого початку став зіркою фантастичного фільму “Зворотній відлік” 1980 року, а через його розгортання під час Холодної війни в Атлантиці та Середземному морі він активно згадувався й радянською пропагандою, як взірець “американської воєнщини”. Також він взяв участь у двох війнах в Іраку, Афганістані, а також безлічі інших операцій та місій загалом провівши понад 30 розгортань.

Останній похід, тривалістю 9 місяців тривав у Тихому океані, із заходом в Аравійське море під час удару США по ядерній програмі Ірану. Останній похід відзначився втратами винищувача F/A-18F Super Hornet та вертольоту MH-60R Sea Hawk в один день 26 жовтня під час перебування у Південно-китайському морі.

Водночас шансів на те, що USS Nimitz перетворять на музей, врятувавши його від утилізації, доволі мало. Зокрема у 2010 році ВМС США пропонували передати у музей ракетний крейсер Ticonderoga перший свого класу, але за цілих 10 років охочих не знайшлось й його передали на утилізацію у 2020 році.