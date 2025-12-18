Уряд Німеччини виділив Україні додаткову допомогу в розмірі 70 млн євро у зв’язку з атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України. Про це заявила міністр розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован, передає Кореспондент.

За її словами, міністерство розширює допомогу, щоб забезпечити опаленням, водопостачанням та електроенергією понад два з половиною мільйони людей.

“Особливо зараз, в холодну зиму, негайна допомога має вирішальне значення для забезпечення основних енергетичних потреб України”, – заявила Рім Алабалі-Радован.

Кошти в першу чергу призначені для інвестицій у децентралізоване теплопостачання, наприклад, у мобільні опалювальні установки.

“Муніципалітети повинні мати можливість гарантувати опалення шкіл, дитячих садків і лікарень, навіть якщо великі електростанції зазнали атак. Ці заходи з енергопостачання допоможуть людям організувати своє повсякденне життя”, – підкреслила міністр.

Зазначається, що з відповідним проханням до Німеччини звернулася українська сторона.