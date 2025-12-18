Про трагедію повідомили у 12 окремій бригаді армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

-Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома.

Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих.

Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору. Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність.

Посилання на банку.

Номер картки банки: 4874100022719192