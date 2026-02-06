У Тулі вкрали… водонапірну вежу. Як саме стався крадіжка, невідомо, зараз проводяться обшуки та допити.

Про це пише Nexta.

Вежу сперли з тульського музею-садиби Полєнова. Порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, у Миколаєві є своя Шуховська вежа. Це водонапірна вежа, виконана за проєктом інженера Володимира Шухова і вперше в світі встановлена та використана в системі міського водопостачання — у Миколаєві. Збудована в 1906-1907 роках за сприяння організатора виробництва і промислового магната Іоакима Каннегісера неподалік його дому.

Перед війною в миколаївську вежу Шухова хотіли вкласти 8 млн.грн. А ще планували встановити новий арт-об’єкт у вигляді триметрової копії вежі Шухова.