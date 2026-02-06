Президент США Дональд Трамп публічно дав зрозуміти, що розглядає віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо як ключових фігур Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Водночас він уникає будь-яких заяв про те, чию саме кандидатуру готовий підтримати, повідомляє RFI Українською.

Трамп зазначив, що і Венс, і Рубіо нині ефективно виконують свої обов’язки. Тому їхній тандем був би надзвичайно складним суперником для опонентів, однак наголосив: у політиці немає гарантій. Про це американський президент розповів в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами президента, жодних рішень щодо майбутньої кампанії ще не ухвалено, а у республіканців є достатньо сильних кандидатів, аби не зосереджуватися лише на двох іменах. Він підкреслив, що не має наміру втручатися у внутрішню конкуренцію заздалегідь, бо публічне виділення фаворита могло б лише спровокувати напруження всередині партії.

«У мене є дві людини, які чудово виконують свою роботу, і я не хочу провокувати суперечки. Але подивіться, Джей Ді фантастичний, і Марко фантастичний… Я думаю, вони обидва мають дуже високий інтелект і вони обидва дуже розумні», – зазначив американський лідер.

Обох політиків він характеризує як надзвичайно здібних і інтелектуально сильних. Водночас зауважив, що один із них демонструє більш дипломатичний стиль, утім не уточнив, про кого саме йдеться.

Окремо Трамп прокоментував розмови про можливість балотування на третій президентський термін. Він назвав таку перспективу «цікавою», але залишив питання без прямої відповіді, заявивши, що не хоче робити передчасних заяв, аби залишити інтригу.

Раніше Дональд Трамп закликав американців не зосереджуватися на публічних обговореннях матеріалів у справі Джеффрі Епштейна, пропонуючи натомість звернути увагу на питання охорони здоров’я та інші внутрішні проблеми країни.

