Рашисти показали випробування нових безекіпажних катерів на оптоволокні, які начебто вже у масовому виробництві, і несуть на собі оптоволоконні FPV-дрони, й це про нову загрозу для прибережних міст України.

Про це пише Defence Express

Російський науково-виробничий центр “Ушкуйник” провів випробування нового безекіпажного катера “Скорлупа”, головною особливістю якого є зв’язок через оптоволокно. В корпусі він має спеціальній відсік із розсувними дверцятами де розташовуються FPV-дрони.

Судячи з усього у цьому відсіку може розташовуватись до двох безпілотників. А саме, використовуються доволі “популярні” у рашистів FPV-дрони “Князь Вандал Новгородский” (також відоме його скорочення як “КВН”) на оптоволоконі.

Ruska firma „Ушкуйник“ je uspešno testirao lansiranje optičkih dronova sa serijski proizvođenog USV„Skorlupa“ u Crnom moru – prvog ruskog USV sa optičkim kanalom upravljanja. Čamac se može koristiti samostalno za izviđanje i patrolu. Počela proizvodnja stotine komada mesečno. pic.twitter.com/ZVjujZIXv9 — Front Channel (@ChannelFront_sr) February 5, 2026

Повідомляється, що випробування проходили в акваторії Чорного моря. На опублікованому відео можна побачити, як відкриваються дверцята у корпусі, після чого звідти злітає FPV-дрон. Далі він певний час літав, а потім імітував атаку на той самий БЕК “Скорлупа” з якого і злетів, або аналогічний, що використовувався у якості мішені.

Рашисти вже тривалий час розробляють такі безекіпажні катери із керуванням на оптоволокні. Хоча, “Скорлупа” ймовірно перший такий, який як заявляють рашисти вже масово виробляється. Порівняно з минулими зразками, “Скорлупа” дійсно став виглядати як серійний варіант.

Відсік із розсувними дверцятами під два FPV-дрони, на борту БЕКа “Скорлупа”

Наразі його дальність, як і інші характеристики не відомі. Проте, навіть попри доволі малі розміри, він може нести досить велику котушку з оптоволокном. Хоча, дальність тут більше впирається не у вагу котушки, а у згасання сигналу у кабелі, адже після певної відстані, потрібено додаткове обладнання, інакше сигнал втрачається.

Судячи з характеру випробувань, рашисти планують використовувати такі БЕКи “Скорлупа” для перехоплення українських БЕКів ще у морі далеко від берега. Але, нічого не заважає їм використовувати його для ударів по українським прибережним містам, таким як Одеса чи Миколаїв, звідки до підконтрольної рашистам території всього близько 60 км.

БЕК що використовувався у якості мішені, ймовірно “Скорлупа”, адже можна побачити аналогічний відсік під FPV-дрони

Виявити такі БЕКи як “Скорлупа” досить важко, адже він має малі розміри, а також не випромінює радіохвилі, через використання для зв’язку оптичного кабелю. На додаток до цього, він несе й FPV-дрони на оптоволокні, які також важко виявити та перехопити.

БЕК що використовувався у якості мішені, ймовірно “Скорлупа”

В першу чергу, цілями для цих FPV-дронів ймовірно стануть різні засоби протиповітряної оборони, що розташовуються на відстані кількох десятків кілометрів від узбережжя.

Для “Князя Вандала Новгородского” на оптоволокні у модернізованій версії оголошується дальність у вражаючі 50-65 км. Хоча, БЕК не буде стояти впритул до берега, а скоріш на відстані у декілька кілометрів від нього.

FPV-дрон “Князь Вандал Новгородский”

Варто зазначити, що Служба Безпеки України вже досить давно готується протидіяти російським морським дронам, для чого там створили навіть окремий варіант власного безекіпажного катера Sea Baby нового покоління, для полювання на такі цілі.

Sea Baby нового покоління з “Таврія 14,5”. Фото – СБУ

Він озброєний бойовим модулем “Таврія 14,5” зі стабілізованим кулеметом КПВТ калібру 14,5-мм. Також на борту наявні два FPV-дрона, що призначені для ураження ворожих БЕКів з дистанції.

Що цікаво, ще жовтні 2025 року Військово Морські Сили України публікували перше відео з ураженням невідомого російського БЕКу. Попри низьку роздільну здатність можна помітити, що уражений БЕК має певні схожі риси із новим російським “Скорлупа”.

Невідомий морський дрон, що був уражений ВМС ЗС України

Зокрема, довгий корпус із плоскою палубою, а також надбудовою у задній частині. Тож можна зробити припущення, що тоді це міг бути БЕК “Скорлупа”, а уразили його під час одних з перших практичних випробувань.