Церемонія відбулася на Соборній площі з нагоди старту XXV Зимових Олімпійських ігор. Наймасштабніші зимові змагання планети проходитимуть з 6 по 22 лютого на спортивних аренах Ломбардії та північного сходу Італії.

Україну на Олімпійських іграх представлятимуть 46 спортсменів. Попри війну та пошкоджену інфраструктуру, наша держава матиме найбільше представництво на зимових Іграх, починаючи з Ванкувера-2010. Українська команда змагатиметься в 11 видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фристайлі, фігурному катанні на ковзанах та шорт-треку.

Від Миколаєва в Олімпіаді братиме участь Олександр Абраменко, який після завершення власної спортивної кар’єри очолив підготовку українських фристайлістів до найпрестижнішого зимового форуму.

Честь підняти олімпійський прапор випала кращим спортсменам Миколаєва — Данилу Коновалову та Максиму Мірзі.

Данило Коновалов — майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу серед юніорів, багаторазовий чемпіон Європи, фіналіст літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Максим Мірза — майстер спорту України, багаторазовий чемпіон та призер Європи серед юніорів зі стрибків у воду.

До церемонії підняття олімпійського прапора долучилися представники влади, керівники та вихованці спортивних шкіл, аби підтримати збірну команду України на Зимових Олімпійських іграх.

