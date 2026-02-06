У ніч на 6 лютого (з 18:00 5 лютого) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 200 із них – “шахеди”. Та здійснив пуски 2 аеробалістичних ракет «Кинджал» і 5 керованих авіаційних ракет “Х-59/69”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, у ніч та зранку 6 лютого на Миколаївщині збито/подавлено 15 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.