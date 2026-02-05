Хоча церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані і Кортіні відбудеться тільки 6 лютого, у середу розпочалися змагання у кількох командних дисциплінах, пише ЛБ.

За повідомленням офіційного сайту Ігор, перші матчі групового раунду зіграли у турнірі змішаних пар із керлінгу, де кожна команда складається з одного чоловіка та однієї жінки. Також попередній раунд стартував у жіночому хокеї.

Під час змагань з керлінгу стався перший курйоз Олімпіади: раптово у залі зникло світло. Блекаут тривав кілька хвилин, після чого живлення прожекторів відновили.

5 лютого до керлінгу та хокею приєднається сноубординг: там заплановані кваліфікаційні заїзди в дисципліні біг-ейр.

Для українців спортивна програма Олімпіади розпочнеться у суботу, 7 лютого, зі скіатлону, швидкісного спуску та кваліфікації у санному спорті.