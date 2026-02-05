Федеральний суддя Аргентини Себастьян Рамос у середу, 4 лютого, офіційно надіслав запит до США на екстрадицію колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Колишній диктатор, якого нещодавно захопили американські військові, наразі перебуває у бруклінській в’язниці за звинуваченнями у наркотероризмі, проте аргентинське правосуддя наполягає на суді за масові репресії та тортури. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Запит ґрунтується на принципі універсальної юрисдикції, що дозволяє аргентинським судам розглядати справи про геноцид та злочини проти людяності незалежно від місця їхнього скоєння. Позов був поданий у Буенос-Айресі ще у 2023 році правозахисними організаціями, які представляють інтереси венесуельців, що пройшли через свавільні затримання, зникнення та жорстокі катування з боку спецслужб режиму Мадуро.

Цим наказується терміновий переклад міжнародного запиту та доданої до нього документації – йдеться в ордері судді Рамоса.

Активісти Аргентинського форуму захисту демократії назвали це рішення історичною віхою для жертв, які наважилися свідчити проти колишнього венесуельського керівництва.