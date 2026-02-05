Суть скандалу у тому, що Стармер під час “години запитань” у парламенті визнав, що знав про зв’язки Пітера Мандельсона з Джеффрі Епштейном ще до того, як призначив його послом у США.

Про це пише Вloomberg.

Кір Стармер — не перший прем’єр-міністр від Лейбористської партії, якого Пітер Мандельсон ввів у кризу. Це навіть не перший випадок, коли це сталося зі Стармером. Різниця полягає в тому, що члени його власної партії зараз починають рахувати його дні на посаді лідера.

Члени парламенту від Лейбористської партії по-різному описували настрій у правлячій партії як гарячковий та бунтівний, попросивши — як і інші, з ким було проведено інтерв’ю для цієї статті — залишитися анонімним, щоб вільно ділитися своїми поглядами. Один міністр сказав, що лише той факт, що найкраще позиціоновані суперники Стармера мають причини утримуватися від виклику, утримує прем’єр-міністра на посаді.

Здавалося, що цей скандал мав відволікти від останніх спроб Стармера переорієнтувати обговорення на питання, які більше резонують з виборцями. Прем’єр-міністр мав виступити з промовою про патріотизм та гордість за громаду в четвер, а також представити фінансування, спрямоване на відродження найбідніших районів країни. Однак питання, безумовно, будуть зосереджені на наслідках одного з найгірших днів Стармера в парламенті.

Драма почалася із засідання парламенту, на якому Стармер насилу відповідав на запитання лідерки консервативної опозиції Кемі Баденох. Вона запитала, що він коли-небудь знав про стосунки між покійним фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном та Мандельсоном, колишнім впливовим представником Лейбористської партії, якого він повернув на високу дипломатичну посаду невдовзі після перемоги на виборах 18 місяців тому.

Прем’єр-міністр був змушений визнати, що матеріали, використані для перевірки Мандельсона на посаду посла в США, справді містили подробиці його стосунків з Епштейном. Транш електронних листів, нещодавно опублікованих Міністерством юстиції США, показав, що ці зв’язки залишалися тісними навіть після того, як фінансист визнав себе винним у звинуваченнях у торгівлі дітьми з метою сексуального використання у 2008 році. Один міністр, який сидів поруч зі Стармером, сказав, що бачив, як тремтять його руки, коли він звертався до Палати громад.

Баденох зосередилася на впливовому керівнику апарату Стармера, Моргані Максуїні, який виступав за призначення Мандельсона, оскільки уряд шукав когось, хто володіє знаннями реальної політики, щоб керувати поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Деякі депутати від Лейбористської партії назвали позицію Максуїні несприйнятливою та припустили, що єдиною причиною, чому Стармер не звільнив його, було те, що він усвідомлював, що це може прискорити його власне падіння.

«Прем’єр-міністр вирішив ввести отруту Мандельсона в серце свого уряду за порадою Моргана Максуїні», – сказала Баденох. Стармер сказав, що «звичайно», він продовжує довіряти Максуїні, якого він назвав важливою частиною своєї команди.

Суперечка щодо перевірки Мандельсона набула обертів, коли члени власної Лейбористської партії Стармера об’єдналися з консерваторами, щоб домогтися оприлюднення документів, що стосуються призначення Мандельсона. Це була спроба скасувати широкі винятки, яких прем’єр-міністр домагався для документів, що стосуються питань національної безпеки та міжнародних відносин.

Оскільки кілька депутатів від Лейбористської партії стояли в Палаті громад, щоб заявити, що вони не можуть підтримати Стармера, уряд був змушений визнати, що конфіденційні документи натомість будуть розглянуті міжпартійним Комітетом з питань розвідки та безпеки.

Скандал виник на тлі того, як Стармер бореться з рекордно низькими рейтингами популярності. На горизонті травневі місцеві вибори, на яких, за прогнозами, уряд погано виступить проти піднесеної Реформістської Великої Британії, що також може виявитися вразливим моментом для прем’єр-міністра, який втратить підтримку своїх депутатів.

Згідно з опитуванням YouGov, проведеним у середу, близько 95% британців знали про появу Мандельсона у справах Епштейна. Майже половина заявила, що уважно стежить за цією історією.

«У таких ситуаціях зміни можуть дуже швидко перейти від малоймовірних до неминучих», – сказав Роб Форд, професор політології Манчестерського університету.

Для прем’єр-міністра стане полегшенням те, що Вес Стрітінг, один з його найсильніших суперників, є близьким союзником Мандельсона. Два високопоставлені чиновники Лейбористської партії заявили, що це ускладнює йому відставку з обуренням через рішення прем’єр-міністра тримати Мандельсона поруч.

Багато хто з лівих сил партії заявив, що попереджав Стармера, що реабілітація Мандельсона буде поганим рішенням. Їхня лють робить шанси на виклик лідеру більш ймовірними, ніж це було у вівторок, коли крива золотого ринку зросла, а фунт стерлінгів ослаб до євро протягом дня.

Столична поліція вступила в боротьбу у вечірній заяві, в якій, за її словами, вони просили уряд «не публікувати певні документи на даний момент» через розслідування щодо Мандельсона, яке триває. Поліція заявила у вівторок, що розслідуватиме поведінку колишнього посла на державній посаді.

Незважаючи на це втручання в останнє хвилину, призначення Стармером людини, яка, за його власними словами, «зрадила нашу країну», «неодноразово брехала» та була «відповідальною за низку обманів», форсує один із найнебезпечніших моментів його прем’єрства.