У ніч на 5 лютого (з 18:00 4 лютого) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк – ТОТ України, близько 110 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!