Під час Ukrainian Week у Вашингтоні українська делегація зустрілась із держсекретарем США Марком Рубіо.

Про це повідомляють Новини Live.

У розмові взяв участь Віталій Кривицький — єпископ Римсько-католицької церкви в Україні.

Зустріч тривала близько 30 хвилин і була присвячена війні Росії проти України, стражданням цивільних, ударам по енергетиці та пошуку справедливого миру. За словами Кривицького, Рубіо добре обізнаний із ситуацією в Україні та наголосив на важливості збереження надії.

– Я відчув щиру людську й християнську підтримку для українського народу.

Як символ стійкості України Рубіо подарували цукерки Millennium із Дніпра — міста, яке продовжує працювати попри постійні обстріли Росії.

Нагадаємо, що Ukrainian Week 2026 проходить 2–7 лютого та об’єднує політиків, урядовців, релігійних лідерів і українську діаспору для поглиблення співпраці між Україною та США.