Служба внутрішньої безпеки Норвегії PST попередила, що Росія цього року посилить шпигунську діяльність, зосередившись на арктичній частині материка країни та архіпелазі Шпіцберген.

Як повідомляється, норвезька служба внутрішньої безпеки все більше стурбована тим, що російські спецслужби можуть націлитися на енергетичну інфраструктуру Норвегії, як фізично, так і за допомогою кібератак.

“Ми очікуємо, що російські спецслужби посилять свою діяльність у Норвегії у 2026 році, продовжуючи зосереджуватися на військових цілях і навчаннях союзників, підтримці Норвегією України та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні”, – заявили у PST.

Зазначається, що найпівнічніші округи та Шпіцберген становлять для РФ особливий інтерес.

Росія, ймовірно, продовжить спостереження вздовж норвезького узбережжя та картографування його критичної інфраструктури з використанням цивільних суден.

“Російська розвідка може побачити вигоду в проведенні диверсійних операцій проти цілей в Норвегії у 2026 році”, – заявили у норвезькій службі внутрішньої безпеки.

Там також зазначили, що найбільш ймовірними цілями є об’єкти нерухомості та логістична інфраструктура, пов’язані з підтримкою України проти повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але цивільна інфраструктура також може бути зачеплена.

Окрім того, російські служби все частіше намагаються вербувати українських біженців у Норвегії для збору розвідданих або здійснення диверсій.

Reuters зазначає, що з огляду на те, що в Норвегії перебуває приблизно 100 тисяч українських біженців, такі спроби вербування становлять “серйозний виклик”.