Виколола око 3-річному синові заради соцвиплат – жінку з Тернопільщини засуджено до 7,5 років увʼязнення.

Трагедія сталася в одній із лікарень у листопаді 2019 року. Мати наполягала, що у хлопчика інфекційне захворювання, хоча медики це не підтвердили. Жінка не працювала та розраховувала на соціальні виплати, тому вимагала «визнати» у дитини хворобу, повідомили у Генпрокуратурі.

Залишившись із сином наодинці, вона медичною голкою навмисно пошкодила йому очне яблуко. Через тяжку травму трирічний хлопчик осліп на одне око. Нині він перебуває під опікою іншої родини.

Прокурори довели в судах усіх інстанцій вину мешканки Тернопільщини у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові. Суд призначив їй 7 років і 6 місяців позбавлення волі за злочин, скоєний із особливою жорстокістю, що призвів до втрати дитиною ока та стійкої втрати працездатності.

Окрім реального строку ув’язнення, суд стягнув із засудженої кошти на лікування та 600 тисяч гривень моральної шкоди на користь дитини.

Як зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, йдеться про тяжку трагедію дитини, яка втратила здоров’я через умисні дії найближчої людини – своєї рідної матері. Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя. Саме тому принципова позиція сторони обвинувачення полягала в тому, щоб забезпечити справедливе покарання, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров’я дітей.