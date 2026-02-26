Уряд розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС

Вони будуть спрямовані в тому числі на подолання наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції, повідомляє Міністерство енергетики України, передає Інше ТВ.

«Попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів.

Проте усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак рф на українські ядерні об’єкти.

Потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ», – зазначають в Міненерго.

