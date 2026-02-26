Цієї весни, яка календарно тільки наступить через кілька днів, Україна знову опинилася без доріг. І якщо минулу і позаминулу зими наші дороги пережили непогано, то цього року біда-біда. І це не стосується якоїсь однієї дороги, на жаль, жахливі ями на дорогах у багатьох регіонах.

Ось так зараз виглядає траса Миколаїв-Одеса. У Миколаєві ями починаються на цьому напрямі уже з Варварівського мосту, який ремонтується, здається, вічно. Але й далі – жах жахливий.

Що сталося з дорогами, з яких асфальт зійшов “разом зі снігом”, навіть там, де снігу і не було, досі незрозуміло. Експертних висновків немає, влада мовчить, і головне, що не відомо, що буде далі.

Тим часом шириться конспірологічна версія, що нашим ласим до відкатів чиновникам продали соляну суміш з агресивними домішками, які й зруйнували асфальт. Звичайно, звалити все на диверсію було б простіше, але все набагато банальніше. Втім, на питання – що далі – відповіді немає.