Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла росії Олега Озерова через забруднення річки Дністер унаслідок атаки рф.

Про це повідомили в МЗС Молдови.

МЗС Республіки Молдова викликало посла РФ, щоб передати йому ноту протесту молдавської влади у зв’язку з атакою на Дністровську ГЕС у Чернівецькій області 7 березня 2026 року.

Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річку Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% муніципалітету Кишинева.

Міністерство закордонних справ наголошує, що такі дії з великим транскордонним впливом загрожують довкіллю, безпеці водопостачання та здоров’ю громадян Республіки Молдова та є неприйнятними.