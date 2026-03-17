З початку 2026 року фіксується зростання кількості обстрілів об’єктів транспортної інфраструктури. Серед цілей — об’єкти АТ «Укрзалізниця» на території Миколаївської області.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу підрахувала збитки, передає Інше ТВ.

У період із січня до середини березня зафіксовано вісім обстрілів, які призвели до пожеж на різних ділянках залізничної інфраструктури.

Пошкоджень зазнали пасажирські вагони, тепловози, будівлі депо, складські приміщення, підстанції та допоміжна техніка. Вогонь також охоплював відкриті території вздовж залізничних колій. Загальна площа пожеж склала близько 200 кв.м. Окремо зафіксовано займання 25 тонн паливно-мастильних матеріалів, що значно посилило негативний вплив на довкілля.

За результатами розрахунків, загальний розмір шкоди, завданої внаслідок цих пожеж вже становить понад 328 тис грн. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря перевищили 101 тонну, з яких 100,8 тонни припадає на діоксид вуглецю.

Інспекцією здійснюється фіксація наслідків, збір необхідних матеріалів та проведення розрахунків шкоди.

Як повідомляло Інше ТВ, 12 березня ворожий дрон атакував залізничну інфраструктуру на Миколаївщині, пошкодив тепловоз