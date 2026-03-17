17 березня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер зустрілися для обговорення стратегічного діалогу між Україною та Сполученим Королівством.

Офіс Президента України опублікував спільну заяву лідерів України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо стратегічного діалогу.

«Діалог закладає всеохопну основу для досягнення разом спільних цілей України та Великої Британії й подальшого зміцнення двосторонніх відносин. Він забезпечує виконання зобов’язань, закріплених у знаковому Сторічному партнерстві, Угоді про стратегічне партнерство 2020 року та двосторонній Угоді про співробітництво у сфері безпеки 2024 року.

Стратегічний діалог між Україною та Великою Британією охоплює вісім напрямів: безпека, торгівля, транспорт, енергетика, юстиція, наука, культура та зовнішня політика. Сторони провели переговори за кожним напрямом з метою обговорення сфер взаємної співпраці та визначення стратегічних пріоритетів на наступний рік.

У межах стратегічного діалогу 2025 року Україна та Велика Британія обговорили таке:

Напрям перший – політика, врегулювання конфлікту та стабілізація: Україна та Велика Британія зобов’язуються координувати зовнішньополітичні пріоритети, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру для України, а також забезпечення взаємної безпеки, відновлення та зростання. До цих пріоритетів входить координація діяльності щодо: активної підтримки участі України в мирних переговорах під егідою США; підтримки зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні через забезпечення лідерства Великої Британії в Коаліції охочих, розробки системи політично та юридично обов’язкових гарантій безпеки (як зазначено в Паризькій декларації від 6 січня 2026 р.) та планів щодо майбутнього розгортання Багатонаціональних сил в Україні (БНС-У); підтримки Збройних Сил України; повернення депортованих дітей; зміцнення енергетичної безпеки України; виконання амбітної програми реформ і взаємодії зі США, Глобальним Півднем та у міжнародних організаціях. Україна та Велика Британія продовжуватимуть здійснювати постійний економічний тиск на Росію шляхом посилення санкційної співпраці. Ми погодилися, що ці зусилля охоплюватимуть додаткові заходи щодо протидії російському тіньовому флоту. Ми також погодилися, що Росія повинна компенсувати шкоду, якої вона завдає Україні. Ми співпрацюватимемо з міжнародними партнерами з метою розгляду всіх законних шляхів задля забезпечення того, щоб Росія заплатила, а Україна отримала необхідне фінансування. Велика Британія та Група семи зобов’язалися забезпечити замороження російських суверенних активів на території наших юрисдикцій, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує шкоду, якої вона завдала Україні.

Напрям другий – оборона та безпека: Велика Британія продовжуватиме надавати Україні довгострокову оборонну підтримку відповідно до свого зобов’язання надавати щонайменше £3 млрд на рік до 2030/31 року й стільки, скільки буде необхідно для підтримки України. Велика Британія продовжуватиме підтримувати потреби України в галузі протиповітряної оборони через своє лідерство в Контактній групі з питань оборони України, а також своєму попередньому фінансовому внеску в межах ініціативи PURL, що є вкрай важливим для зміцнення стійкості України, зокрема її протиповітряної оборони, через невпинні атаки Росії на критичну та цивільну інфраструктуру. Ми висловлюємо взаємну готовність поглибити багатостороннє співробітництво в межах Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС), що діють під загальним лідерством Великої Британії, з метою ефективної практичної реалізації Розширеного партнерства між Україною та ОЕС, визнаючи неперевершений практичний досвід України в сучасному веденні війни. На основі домовленостей між Україною та Великою Британією щодо обміну технологіями з поля бою від червня 2025 року ми продовжуватимемо співпрацю в межах програми LYRA з метою нарощування виробництва дронів-перехоплювачів OCTOPUS та продовжуватимемо визначати взаємовигідні спільні ініціативи в галузі оборонних технологій. Спільна декларація, оголошена сьогодні лідерами, поглиблює це співробітництво, і ми продовжуватимемо працювати над полегшенням шляхів для компаній як для експорту, так і для спільного розвитку потенціалу. Такі проєкти, як Nightfall, гарантуватимуть, що потреби й вимоги поля бою в Україні безпосередньо формуватимуть британські інновації та розвиватимуть британську експертизу, завдяки чому оборонна промисловість Великої Британії світового рівня зможе й далі підтримувати та збільшувати потенціал України. Велика Британія продовжуватиме підтримувати підготовку українських військовослужбовців у межах операції INTERFLEX. Ми залишаємося відданими посиленню співпраці в межах багатосторонніх форматів для протидії серйозній та організованій злочинності й продовжуватимемо розширювати співпрацю для боротьби з ширшими загрозами безпеці.

Напрям третій – протидія іноземному інформаційному маніпулюванню та втручанню: Спираючись на чинні двосторонні угоди, Україна та Велика Британія підтримуватимуть спільні зусилля шляхом обміну інформацією з відкритих джерел, підтримки стратегічних комунікацій і програм зміцнення стійкості. Принципово важливим є координація контрзаходів для нейтралізації суб’єктів і мереж, відповідальних за інформаційну війну Росії та її дезінформаційні кампанії, зокрема в третіх країнах. Ця діяльність загрожує підірвати міжнародну підтримку України, а також нашу національну безпеку та спільні демократичні цінності. Україна та Велика Британія посилюватимуть співпрацю для протидії російській дезінформації та нейтралізації пов’язаних із Кремлем структур, які відіграють ключову роль у забезпеченні інформаційних кампаній Росії.

Напрям четвертий – енергетика та клімат: Україна та Велика Британія продовжуватимуть тісно співпрацювати для зміцнення енергетичної безпеки і стійкості України проти російської агресії, підтримуючи при цьому довгострокове відновлення та енергетичний перехід. Велика Британія підтримає Україну у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури та підготовці до наступної зими. Це охоплює взаємодію з Фондом енергетичної підтримки України, підтримку Офісу «зеленого» переходу та поглиблення технічних партнерств. Ми координуватимемо міжнародні зусилля через такі платформи, як Координаційна група з енергетики G7+. Ми будемо підтримувати просування реформ управління та прозорості в Україні для залучення інвестицій і прискорення інтеграції України в ЄС та переходу до низьковуглецевого зростання.

Напрям п’ятий – юстиція та відповідальність: Україна та Велика Британія залишаються відданими притягненню Росії до відповідальності за агресію та звірства, скоєні в Україні. Ми працюватимемо для забезпечення ефективної взаємодії у документуванні, розслідуванні та переслідуванні міжнародних злочинів Росії на підтримку міжнародних процесів притягнення до відповідальності та відшкодування збитків. Ми розроблятимемо та ділитимемося передовим досвідом щодо збору доказів, розслідування та обвинувачення для досягнення конкретних результатів. Ми погодимо спільні дії для встановлення фактів та ідентифікації дітей, депортованих і примусово переміщених Росією, для їх повернення в Україну та возз’єднання з їхніми сім’ями. Ми зобов’язуємося розширювати довгострокову співпрацю щодо трансформації та стійкості сектору юстиції України. Україна та Велика Британія продовжать працювати спільно з міжнародними партнерами для сприяння схваленню Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України та забезпечення його довгострокової стійкості й довіри до нього. Україна та Велика Британія також продовжуватимуть працювати над повним упровадженням Міжнародної комісії з розгляду заяв для України, включно з пошуком можливих джерел фінансування компенсацій.

Напрям шостий – наука, технології та інновації: У 2026 році Україна та Велика Британія стимулюватимуть економічне зростання на основі інновацій шляхом поглиблення співпраці між нашими космічними агентствами через новий Меморандум про взаєморозуміння щодо мирного використання та освоєння космічного простору, а також розширення співпраці в космічному секторі, зокрема через спільні двосторонні та багатосторонні проєкти. Ми також зміцнимо спроможність і потенціал медичного персоналу та прискоримо використання нових можливостей через цифрову трансформацію та співпрацю у галузі штучного інтелекту для надання першокласних державних послуг. Обидві сторони також зміцнять співпрацю в галузі кібербезпеки та ШІ, включно із зусиллями щодо підтримки відповідального розвитку та використання технологій ШІ. Ми також запустимо платформу ResearchBridge для сприяння зв’язкам між дослідниками у сферах передових інновацій. Ми продовжуватимемо зміцнювати зв’язки між представниками технологічної промисловості через TechBridge, який на сьогодні допоміг українським стартапам залучити понад £10 млн у вигляді фінансування та партнерств. Велика Британія продовжить програму DIGIT, допомагаючи уряду України запроваджувати цифрові інновації для забезпечення більш оперативного, прозорого та ефективного надання послуг і стимулювання сталого економічного відновлення. Визнаючи нагальну потребу в комплексній реабілітації ветеранів внаслідок війни, ми поглибимо наше стратегічне партнерство в усіх сферах державної політики щодо ветеранів війни, включно з фізичною та психічною реабілітацією, відновленням через спорт і розширенням цифрових послуг.

Напрям сьомий – соціокультурні зв’язки, міграція та спорт: Україна та Велика Британія продовжуватимуть розвивати партнерства в галузі освіти та культури. Це охоплює продовження реалізації програми шкільного партнерства між Великою Британією та Україною через Британську раду, роботу Культурної комісії Велика Британія – Україна, а також виконання зобов’язання щодо сприяння навчальним і освітнім обмінам для української молоді, університетів і збереження української культурної спадщини. Велика Британія продовжить трансформацію навчання англійської мови в Україні шляхом підготовки ще тисяч учителів і державних службовців по всій країні. Ми підтвердили відданість співпраці у сфері мобільності та міграції, а також до заохочення міжлюдських контактів як основи нашого партнерства. Україна та Велика Британія погодилися обговорити три основні елементи: (i) визнання досягнутих покращень і проведення технічного обміну щодо варіантів подальшого спрощення поїздок для урядових делегацій до Великої Британії та, за наявності умов для добре керованої та безпечної мобільності, вжиття заходів для полегшення поїздок для громадян; (ii) питання протидії нелегальній / незаконній міграції, безпеки документів і політики щодо надання притулку; (iii) довгостроковий підхід щодо громадян України, які проживають у Великій Британії за українськими схемами. В основі такого діалогу перебуватиме глибока зацікавленість України в тому, щоб її громадяни добровільно повернулися додому, коли для цього будуть умови, для підтримки відновлення та відбудови країни. Ми також підтвердили важливість координації зусиль у міжнародному спорті для обмеження участі Російської Федерації та Республіки Білорусь у відповідних змаганнях доти, поки Росія продовжує свою незаконну агресію проти України; ми також відзначили послідовну роль Великої Британії в консолідації відповідної позиції держав-однодумців.

Напрям восьмий – економіка та торгівля: Україна та Велика Британія започаткували новий діалог з економіки та торгівлі для просування спільних зобов’язань у межах напряму з економіки та Сторічного партнерства. Діалог спрямований на підтримку зростання двосторонньої торгівлі шляхом усунення бар’єрів, що перешкоджають нашим спільним амбіціям, та зміцнення транспортних зв’язків, що є основою економічного зростання. Разом Україна та Велика Британія продовжують просуватися у виконанні ініціатив щодо покращення доступу до страхування воєнних і невоєнних ризиків, відновлення ринків капіталу України, підтримки сприятливого бізнес-середовища в Україні та зміцнення нормативно-правового середовища для бізнесу з метою прискорення інвестицій у проєкти відновлення та відбудови», – мовиться в повідомленні.

