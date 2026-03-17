Директор Миколаївського глиноземного заводу задекларував майже 14 млн грн річної зарплати. При цьому саме підприємство не працює з початку повномасштабної війни. Завод також готують до приватизації.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на декларацію директора Миколаївського глиноземного заводу.

У Єдиному державному реєстрі декларацій оприлюднено щорічну декларацію керівника Миколаївського глиноземного заводу Олексія Медвідя за 2024 рік. Документ подали 17 березня 2025 року. Згідно з декларацією, від підприємства він отримав 13 946 666 грн заробітної плати. Також у документі зазначено доходи його родини. Зокрема, дружина задекларувала 31 932 грн пенсії. Крім того, у декларації вказані значні грошові активи. Йдеться про 246 тисяч доларів США готівкою.

Водночас сам Миколаївський глиноземний завод фактично не працює з лютого 2022 року після початку повномасштабної війни. Нині підприємство перебуває у державній власності та готується до приватизації. У 2026 році завод включили до переліку об’єктів, які планують продати першочергово. Фонд державного майна України вже шукає потенційного покупця.

Журналісти намагалися отримати офіційну інформацію про зарплату директора. Запит надіслали 20 січня 2026 року через Фонд держмайна. На підприємстві відповіли, що не можуть надати інформацію по суті. Там пояснили, що завод працює на умовах самофінансування і не отримує коштів із державного бюджету, тому радять користуватися відкритим реєстром декларацій.

