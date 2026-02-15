Депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських привернула увагу громадськості і чиновництва до проблем шламових полів непрацюючого Миколаївського глиноземного заводу. Якщо за технологічного догляду вони безпечні, то в разі відсутності такого, без необхідного зволоження можуть перетворитися у міну сповільненої дії, тому що шламовий пил дуже шкідливий. Але є й ще один аспект – у шламі, який є відходами глиноземного виробництва, міститься маса цінних хімічних елементів, що також могло б стати причиною державного інтересу.

Про це вона і повідомила після візиту на підприємство.

-Якщо коротко про екозагрозу – два шламових поля, 48 млн.тонн червого шламу. Це і скарб з таблицею Менделєєва у своєму складі, і величезна потенціальна проблема для екології нашої області.

Із зрозумілих причин багато інформації публічно писати не можу. На мій погляд, керівництво заводу та працівники роблять зараз нереальні речі з неймовірними інженерними рішеннями, особливо в умовах, що створені безвідповідальним відношенням Фонду Держмайна до підприємства, щоб цю проблему відтягнути по часу. Щоб ви розуміли, представник Фонду Держмайна був на своєму підприємстві 1 раз за 4 роки в 2024-му.

Але .. в нас не стільки багато часу до того моменту, як у підприємства можуть елементарно закінчитися кошти на обслуговування у тому числі шламових полів. Впевнена, що в столиці не зовсім розуміють масштаби і проблематику цього питання.

Буду звертатися до голови обласної ради з пропозицію обʼєднати зусилля і допомогти підприємству в рішенні нагальних питань. Перше, але не єдине – з них- з 01.01.2026р. підприємство не вважається обʼєктом критичної інфраструктури. Півтора місяці підприємство області, що є обʼєктом потенціально катастрофічно небезпечним з точки зору екології, не має можливості безперервної роботи насосних станцій. Чекаємо на спеку… В когось ще нема онкозахворювання легень?”, – пише депутатка.

Нагадаємо, що ВАКС націоналізував боксити і глинозем на МГЗ вартістю понад 2 млрд.грн.

Як повідомляло ІншеТВ, в березні минулого року Мінюст подав позов про націоналізацію бокситів на Миколаївському глиноземному заводі вартістю 2 млрд грн

У січні в Україні було заарештовано «нові» активи Дерипаски – боксити та глинозем на Миколаївському глиноземному заводі.

Також повідомлялось Миколаївський глиноземний завод буде виставлений на приватизацію, – ФДМУ

Фото до матеріалу архівне.